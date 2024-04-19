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В СК рассказали о соучастниках убийства москвича из-за парковки

СК: соучастники убийства москвича из-за парковки являются братьями подозреваемого

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В пресс-службе Следственного комитета заявили, что соучастники убийства москвича на Краснодарской улице в столице являются братьями подозреваемого. Об этом сообщает ТАСС.

В Ростовской области задержали 21-летнего Шахина Аббасова — подозреваемого в убийстве москвича Кирилла Ковалева. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. В его квартире нашли 44 млн рублей и $300 тыс. наличными.

Один из подозреваемых заявил, что приехал вместе с двоюродными братьями. Они не смогли ответить, за что были задержаны. Другой подозреваемый, отвечая на вопрос о том, что они делали в Ростовской области, сказал, что «просто приехали».

По делу задержаны трое человек — это отец, дядя и знакомый убийцы. По данным Shot, семья Аббасовых занимается бизнесом — торгует обувью на Wildberries. Подробнее — в материале «Газеты.ру».

До этого председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат СК уголовное дело об убийстве молодого человека в московском Люблино.

Ранее сообщалось о задержании отца, дяди и знакомого подозреваемого в убийстве Аббасова.

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