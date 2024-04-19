Россиянам рассказали, как защитить аккаунт в Telegram от «угона» мошенниками

Несмотря на попытки специалистов Telegram контролировать угрозы, этот мессенджер остается активной платформой для мошенничества. Исключить угрозу на 100% нельзя, но отфильтровать их и оставить для себя запасные варианты можно, рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. В беседе с телеканалом «360» он порекомендовал владельцам крупных каналов иметь отдельный аккаунт, не связанный с другими.

Часто аккаунты «угоняют» с помощью различных ссылок из рекламных сообщений – ко всем ссылкам следует относиться с подозрением, подчеркнул эксперт. Встречаются такие ссылки в популярных каналах, соцсетях, комментариях пользователей.

«Должен быть какой-то внутренний фильтр-скептик, который нам подсказывает, какие ссылки могут быть потенциально опасными», — отметил аналитик.

Если пользователь все-таки перешел по ссылке, то вводить какую-либо информацию о себе нельзя, даже если выглядит как настоящий – фишинговые сайты качественно копируют настоящие, добавил аналитик.

Опасность состоит в том, что, если мошенники «угнали» аккаунт, они получают доступ на все связанные с ним Telegram-каналы и крадут его следом. По этой причине важно не иметь один аккаунт при наличии популярных каналов, подчеркнул Ульянов.

«Если вы активно пользуетесь, ведете популярный канал, есть смысл завести отдельный аккаунт, который фактически будет вот этим управляющим, админским», — порекомендовал специалист.

Напомним, россиян предупредили о новой схеме кражи Telegram-аккаунтов через бесплатные точки доступа Wi-Fi. Также российских пользователей пытаются лишить аккаунтов, предлагая перейти в «Telegram для взрослых».

Эксперты ранее назвали способы защититься от мошенников в мессенджерах.