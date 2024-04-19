Увеличилось число населенных пунктов в Тюменской области, отрезанных паводком

Количество населенных пунктов, отрезанных большой водой от остальной части Тюменской области, увеличилось до девяти. Об этом сообщили в противопожарной службе региона, передает ТАСС.

До этого сообщалось о шести отрезанных населенных пунктах.

В настоящее время дорожное сообщение прекращено в деревне Малая Ченчерь Казанского района и деревнях Орловка и Кошкарагай Ишимского района. В связи с этим там созданы временные пожарные посты.

Сотрудники МЧС РФ перевозят граждан в случае необходимости, а также доставляют людям медикаменты и продукты.

Днем 19 апреля губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что уровень воды в реке Ишим достиг рекордных значений почти за 80 лет и продолжает расти. За последние сутки река в одноименном городе поднялась на 228 см и достигла уровня в 690 см. Критический уровень составляет 850 см.

Ранее в МЧС РФ рассказали, когда в Тюменской области ожидается пик паводка.