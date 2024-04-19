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В Свердловской области лишили свободы экс-депутата, установившего камеру в женском туалете

На Урале осудили бывшего депутата, который подглядывал за девушками в туалете

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Пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Бывший парламентарий из Свердловской области, который вел тайную съемку в женском туалете, оказался в колонии за взятки. Об этом сообщила прокуратура региона.

Экс-глава МУП «Энергосервис» Андрей Мерзляков стал известен несколько лет назад, когда выяснилось, что он подглядывал за девушками в туалете. Мерзляков установил там экшн-камеру и вел скрытую съемку, а затем заявил, что таким способом хотел найти предателя, который якобы продавал конкурентам секретную информацию о его компании.

Некоторое время Мерзляков был депутатом в городской думе Красноуфимска и с 2019 по 2021 год трижды брал от бизнесменов взятки за помощь в заключении контрактов. В мае 2022 года мужчину задержали после получения взятки в особо крупном размере. В итоге фигурант был признан виновным и лишен свободы, также ему назначили штраф и запретили занимать ряд должностей.

«Красноуфимский районный суд назначил виновному наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере свыше 5 млн рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок 10 лет», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что в Пермском крае будут судить незаконно отдыхавшего в санаториях депутата.

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