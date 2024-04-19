Полиция задержала мужчину, проникшего в консульство Ирана в Париже

Полицейские арестовали мужчину, который проник в иранское консульство в Париже. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источник в полиции.

В публикации отмечается, что в 14:45 (15:45 мск) мужчина был задержан. Для этого был установлен периметр безопасности. Взрывчатки при мужчине обнаружено не было.

Также сотрудники правоохранительных органов осматривают автомобиль, которым пользовался подозреваемым.

По данным Главного управления полиции, в районе инцидента продолжается обследование.

Издание подчеркивает, что мужчина утверждал, что «хотел отомстить» за брата.

До этого неизвестный мужчина, угрожающий себя взорвать, заперся в здании напротив консульства Ирана в Париже.

Как сообщает BFMTV со ссылкой на штаб-квартиру парижской полиции, рядом с иранским консульством, расположенным на улице Френель в 16-м округе Парижа, ведется работа правоохранительных органов.

Накануне стало известно, что уроженец Египта, планировавший устроить теракт в соборе Нотр-Дам-де-Пари в центре Парижа, предстанет перед французским судом. Полиция задержала 62-летнего египтянина, который, по данным ведомства, имеет связи с ИГИЛ (организация запрещена в России). Задержание состоялось еще 5 марта, через три дня подозреваемому было предъявлено обвинение, однако известно об этом стало только сейчас.

Ранее стало известно, что участника Telegram-чата с террористами из «Крокуса» вышлют из России.