Психолог рассказала, что делает людей счастливыми

Успешная карьера или получение высшего образования сами по себе не могут сделать человека счастливым, для этого важно достичь соответствия ожиданий от жизни и их реализации. Об этом Pravda.Ru рассказала системный семейный психолог Центра семейной терапии Татьяна Потемкина.

«Очень большое значение для ощущения счастья играют социальные связи, хорошие семейные отношения, удовлетворенность своим местом в жизни, в том числе, в профессиональной. Доступность медицинского обеспечения, хорошего образования, возможности карьерного и интеллектуального роста, комфорт в быту», — отметила эксперт.

Кроме того, чтобы чувствовать себя счастливыми, людям важно мечтать и достигать целей, которые они ставят перед собой. По словам психолога, важную роль также играет доброжелательная и поддерживающая атмосфера вокруг человека. При этом у каждого могут быть совершенно разные критерии счастья, заключила Потемкина.

Ученые из университета Васеда (Япония) до этого выяснили, что просмотр спортивных состязаний активизирует особые пути формирования вознаграждения в мозге. Исследование также подтвердило, что между регулярным просмотром соревнований по телевизору и счастьем действительно есть связь.

Ранее ученые назвали главный фактор счастья для молодых родителей.