Фигурант дела о подрыве машины экс-офицера СБУ не признал вину на допросе

Во время допроса в СК второй фигурант дела о подрыве машины экс-офицера СБУ Василия Прозорова в российской столице не признал вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Этот человек профессионально занимается грузоперевозками», — отметил он.

По данным источника, фигурант получил заказ на перевозку шампуня и других косметических средств. Но во флаконах оказались спрятаны компоненты взрывного устройства. Водитель машины «не знал и не мог знать» об этом, поэтому на первом допросе он вину не признал.

До этого следователи потребовали ареста соучастника покушения на экс-офицера СБУ в Москве.

Накануне ФСБ задержала россиянина, совершившего в Москве подрыв автомобиля экс-сотрудника СБУ. Им оказался мужчина, завербованный Службой безопасности Украины.

Подрыв был осуществлен 12 апреля, экс-сотрудник СБУ попал в больницу. Подробнее об этом – в материале «Газеты.Ru».

Ранее жителя Иркутской области заподозрили в работе на разведку Украины.