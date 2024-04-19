В Лобне в первом квартале 2025 года откроют новое здание поликлиники

Новое здание поликлиники №1 в Лобне примет пациентов в первом квартале 2025 года, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Современная диагностика, грамотное лечение, профилактика – три слагаемых первичной медпомощи, которые ждут люди. Старые поликлиники все это обеспечить в полной мере уже не могут», — сказал он.

Губернатор добавил, что площадь нового здания составит почти 12 тыс. кв. м.

Также в здании появится женская консультация с дневным стационаром на 5 коек и малой операционной.

Воробьев отметил, что здание готово на 63%. По его словам, сейчас производится отделка помещений, монтаж инженерных сетей и лифтов.

Всего в новом здании поликлиники будут работать 99 врачей.

Строительство нового здания поликлиники ведется в рамках нацпроекта «Здравоохранение» по программе Московской области «Модернизация первичного звена».