В Гагаузии попросили не запрещать русский язык

Народное собрание Гагаузии приняло решение обратиться к властям Молдавии, чтобы те вернули русскому языку статус языка межнационального общения. Об этом сообщает ТАСС.

«Обращаемся к вам с просьбой о придании русскому языку статуса языка межнационального общения в Республике Молдова», — следует из сообщения.

При этом отмечается, что русский язык является связующим звеном между жителями многонациональной страны.

До этого заместитель помощника госсекретаря США по Восточной Европе Кристофер Смит заявил, что у Вашингтона появились вопросы к тому, каким образом глава Гагаузии Евгения Гуцул пришла к власти.

10 апреля Гуцул заявила, что центральные власти Молдавии ведут себя в Гагаузии как оккупанты. Тогда же она сказала, что в случае, если Молдавия введет войска в Гагаузию, когда та признает свою независимость, власти обратятся за помощью к России.

На прошлой неделе Гуцул предупредила, что Гагаузская автономия запустит процесс отделения от Молдавии, если молдавские власти решат объединиться с Румынией. Политик считает, что жители сопредельных молдавских и болгарских сел поддержат Гагаузию в этом.

Ранее Лавров заявил о стремлении президента Молдавии «втащить» страну в НАТО.