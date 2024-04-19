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Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг рекорда за 80 лет

Моор: такого уровня воды в реке Ишим в Тюменской области не было почти 80 лет

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Телеграм-канал «Ишим пере Подслушано»

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг рекордных значений почти за 80 лет и продолжает расти. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своем Telegram-канале.

«Мы столкнулись с масштабным паводком, такого уровня воды не было с 1947 года», — написал он.

По его словам, в настоящее время самое главное — эвакуировать людей из опасных районов.

«Медлить нельзя. Когда придет стихия, будет уже поздно», — подчеркнул губернатор.

Он отметил, что вода прибывает к населенным пунктам за считанные часы.

Моор добавил, что специалисты и волонтеры укрепляют дамбы, отсыпают дороги. Постоянно идет мониторинг состояния гидротехнических сооружений. За последние сутки река Ишим в одноименном городе поднялась на 228 см и достигла уровня в 690 см. Критический уровень составляет 850 см.

До этого стало известно, что шесть населенных пунктов в Тюменской области оказались отрезаны от остальной части региона в результате весеннего паводка. В заявлении уточняется, что речь идет о деревнях Орловка и Рагозина в Ишимском районе. То же касается села Назарово в Абатском районе, деревни Малые Ярки в Казанском районе и населенных пунктов Тюлешов Бор и Жигули в Викуловском районе.

Ранее в МЧС РФ рассказали, когда в Тюменской области ожидается пик паводка.

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