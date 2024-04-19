Москвича задержали за распространение вредоносного ПО через Telegram

ФСБ пресекла деятельность москвича, который причастен к распространению вредоносного программного обеспечения через Telegram. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные ведомства.

«Пресечена противоправная деятельность жителя Москвы, причастного к распространению компьютерной программы, заведомо предназначенной для уничтожения компьютерной информации», — говорится в сообщении.

Сообщается, что мужчина находил покупателей ПО через администрируемый им сайт. Через мессенджер Telegram он отправлял покупателю вредоносный файл, а также инструкцию по его установке.

До этого ФСБ и МВД изъяли 612 SIM-боксов, которые используются для незаконной регистрации аккаунтов в социальных сетях и электронных кошельках.

Всего в марте 2024 года изъяли и 300 тысяч SIM-карт в 40 регионах России. Отмечается, что во время проведения операции задержали жителя Санкт-Петербурга. Он занимался активацией SIM-карт российских операторов связи. Сейчас решается вопрос о том, чтобы возбудить уголовное дело в отношении злоумышленника.

Ранее жителя Нижегородской области задержали за передачу секретных сведений.