Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвича задержали за распространение вредоносного ПО через Telegram

ФСБ задержала москвича за распространение вредоносного ПО через Telegram

close
100%
ФСБ РФ

ФСБ пресекла деятельность москвича, который причастен к распространению вредоносного программного обеспечения через Telegram. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные ведомства.

«Пресечена противоправная деятельность жителя Москвы, причастного к распространению компьютерной программы, заведомо предназначенной для уничтожения компьютерной информации», — говорится в сообщении.

Сообщается, что мужчина находил покупателей ПО через администрируемый им сайт. Через мессенджер Telegram он отправлял покупателю вредоносный файл, а также инструкцию по его установке.

До этого ФСБ и МВД изъяли 612 SIM-боксов, которые используются для незаконной регистрации аккаунтов в социальных сетях и электронных кошельках.

Всего в марте 2024 года изъяли и 300 тысяч SIM-карт в 40 регионах России. Отмечается, что во время проведения операции задержали жителя Санкт-Петербурга. Он занимался активацией SIM-карт российских операторов связи. Сейчас решается вопрос о том, чтобы возбудить уголовное дело в отношении злоумышленника.

Ранее жителя Нижегородской области задержали за передачу секретных сведений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами