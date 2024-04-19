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В Германии спецназ обыскивает школу после сообщений о возможной угрозе

Спецназ ФРГ в школе Вупперталя начал операцию по поиску вооруженного человека

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Michael Probst/AP

Силовики и полиция проводят операцию в одной из школ германского города Вупперталь после сообщений о потенциальной угрозе. Об этом сообщает издание Bild.

В публикации пояснили, что первые сообщения о вооруженном ножом человеке в маске на территории школы поступили утром. Школьники успели закрыться в своих классах и забаррикадировать входы. Затем к учебному заведению прибыли вооруженные отряды спецназа.

Правоохранители уже обыскали школу и начали эвакуацию детей из здания. Район, где находится школа, оцепили. Об пострадавших на данный момент информации нет.

В феврале немецкая полиция провела спецоперацию на железнодорожном вокзале также в городе Вупперталь. В результате были задержаны два человека — мужчина и женщина.

В начале марта в Германии мужчина захватил заложников в больнице города Ахен.

Ранее на фабрике в Турции в заложники захватили семь человек.

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