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Россиянам объяснили, как вести себя при сильном шторме

Эксперт по безопасности Гринин: при сильном шторме лучше не выходить на улицу

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Максим Блинов/РИА «Новости»

При сильном шторме лучше всего исключить долгое пребывание на улице, избегать нахождения вблизи деревьев и рекламных щитов. Об этом »Москве 24» рассказал председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин.

Если же выйти на улицу все же нужно, эксперт рекомендует придерживаться определенных правил предосторожности.

«Не стоит ходить там, где есть шаткие конструкции. Например, часто стройки огорожены заборами, части которого потенциально может снести ветром. Также лучше сторониться деревьев, особенно старых. Даже если внешне они хорошо выглядят, то внутри могут быть подгнившие, подсохшие и в результате упасть. Потенциальную опасность представляют и рекламные щиты», – отметил Гринин.

Он уточнил, что эти правила распространяются и на владельцев автомобилей. В частности, он не рекомендует парковать их вблизи деревьев и шатких конструкций. Кроме того, водителям в непогоду советуют снижать скорость, избегать резких маневров и увеличивать расстояние от впереди едущих машин.

19 апреля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд говорил, что в Москве в ближайшее время ожидается неблагоприятная погода. Сегодня и завтра ветер достигнет 15-20 м/с, в выходные возможен мокрый снег. Причем это не последняя волна холода – такая погода этой весной еще будет, отметил он.

Ранее москвичам рассказали, какая погода будет в городе до конца апреля и в майские праздники.

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