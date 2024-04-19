В Самаре задержали двух подростков при попытке поджечь вертолет

В Самаре задержали двух 16-летних подростков при попытке поджечь вертолет Ми-8 на военном аэродроме Кряж. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Государственной думы Александр Хинштейн, представляющий в нижней палате Самарскую область.

Старшеклассников задержали сотрудники Самарского УФСБ совместно с оперативниками ГУ МВД. Инцидент произошел 17 апреля.

По словам Хинштейна, подростки родом из Тольятти. Они признались, что действовали по заданию спецслужб Украины и ранее уже организовывали другие диверсии и теракты на территории Самарской области.

На этой неделе также сообщалось, что в Кировской области наказали 18-летнего юношу и его 16-летнего сообщника, которые подожгли релейный шкаф на железной дороге.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что будут введены дополнительные меры по обеспечению безопасности граждан на северо-западе страны на фоне активизации диверсантов на территории РФ.

Ранее трех подростков, пытавшихся совершить диверсию за деньги, задержали в Уфе.