Врач рассказал, какими последствиями чреват храп

Многие рассматривают храп как безобидное неудобство, однако он может быть более серьезной проблемой, чем кажется. Об этом в беседе с «Ридусом» предупредил руководитель Центра медицины сна университетской клиники МГУ имени М.В. Ломоносова, сомнолог Александр Калинкин. По его словам, существует два вида храпа — неосложненный и с остановками дыхания.

«Первый вид не влияет на структуру сна и не представляет серьезной опасности. Но когда храп сопровождается остановками дыхания, он приводит не только к нарушениям сна, но и становится причиной развития гипертонии, инфаркта, инсульта, сахарного диабета второго типа и даже онкологических заболеваний», — отметил Калинкин.

Появление храпа более вероятно у людей с лишним весом, особенностями строения дыхательных путей, а также увеличенными миндалинами и бронхиальной астмой, продолжил врач.

Чтобы избавиться от храпа, он посоветовал обратиться к врачу-сомнологу, который подберет подходящий способ лечения.

Врач-отоларинголог «СМ-Клиника» Илья Морозов до этого рассказал об опасных причинах храпа у детей. Родителям следует понимать, что такой симптом может быть связан с разными состояниями и заболеваниями, которые без должного лечения могут приводить к серьезным последствиям для здоровья ребенка, предупредил специалист.

По его словам, первая и самая частая причина храпа у детей — гипертрофия аденоидов (разрастание глоточной миндалины в области свода носоглотки). Помимо храпа, заболевание может проявляться и другими симптомами: постоянно открытый рот, беспокойный прерывистый сон, снижение дневной активности, сонливость, головные боли, сухость во рту, а также рецидивирующие отиты и синуситы.

Ранее стало известно, может ли человек слышать собственный храп.