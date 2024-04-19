Под Петербургом сотрудники ДПС избили задержанного после ссоры в туалете

В Ленобласти сотрудники ДПС избили административного задержанного. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По мнению задержанного, к нему применили физическую силу после ссоры в туалете. Мужчина якобы попросил правоохранителя выйти, но тот отказался. Со слов сотрудников полиции, задержанный делал постыдные предложения, сыпал оскорблениями и не хотел заходить в камеру.

«Вячеслав Шумихин был задержан 9 сентября рядом со своим домом в городе Лодейное Поле», — уточнили в сообщении.

В материалах дела зафиксировали следы ударов на голове, туловище и ногах. Полицейские объяснили происхождение травм тем, что Шумихин бился головой о дверь, из-за этого на него пришлось надеть наручники. Мужчину выпустили из отдела с квитанцией на оплату штрафа в 500 рублей.

Накануне в Якутии бывший полицейский отправил начальника в кому, избив его. В результате старший по званию получил черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга тяжелой степени.

Ранее жителя Иркутской области заподозрили в работе на разведку Украины.