Члены «Мотомосквы» потребовали справедливого расследования нападения на мотоциклиста

Члены объединения «Мотомосква» потребовали справедливого расследования дела после того, как неизвестный напал на московского мотоциклиста с ножом. Об этом «Пятому каналу» рассказал лидер и создатель клуба Андрей Иванов.

«Мотоциклисты требуют справедливого и беспристрастного расследования <...>. Это средневековая дикость. Это бесчеловечно», — сказал Иванов.

По его словам, почти каждый мотоциклист в столице уже знает о том, как выглядит нападавший. Он подчеркнул, что преступник теперь является самым разыскиваемым человеком в городе.

18 апреля сообщалось, что на москвича накинулись с ножом возле дома его невесты после того, как он поругался с водителем Toyota Camry, ставившим свою машину на тротуаре. Отмечается, что конфликт из-за парковки произошел во дворе дома на Краснодарской улице. Мотоциклист сделал замечание водителю Toyota, что парковаться на тротуаре и возле подъезда нельзя. В ответ житель Азербайджана Шахин (он находился в РФ без регистрации) начал кричать и возмущаться, что из-за мотоцикла он не мог уехать. В результате мигрант напал на мужчину.

Позже в Москве нашли еще один автомобиль, на котором сбежал разыскиваемый азербайджанец.

Ранее очевидец нападения на мотоциклиста рассказал, как начался конфликт.