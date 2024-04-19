Детям из Люберец рассказали о «злом и кричащем дяде», который ходит по школе

Отец одной из учащихся лицея №12 в подмосковных Люберцах рассказал «Газете.Ru», что в 11:00 ему в слезах позвонила дочь и сообщила, что по школе ходит посторонний мужчина.

«Ребенок там учится, но администрация просила детей не распространять информацию. Ситуация была такая. В 11 дня позвонила в слезах дочь со словами, что в школе ходит «злой и кричащий дядя». По шуму слышна потасовка. Им сказали сидеть и никому не звонить. В том корпусе учатся только детки с первого по четвертый класс. Сейчас заберем дочь. Человека этого скрутила полиция. Дети не поняли, что случилось, переживают. Будем дома опять разговаривать на эту тему. Повезло, что он был без оружия», — сказал Александр.

19 апреля Telegram-канал «Мои Люберцы» сообщил о том, что в подмосковный лицей №12 на улице Попова проник посторонний мужчина, на место выехали сотрудники полиции.

По словам одной из подписчиц канала, дочь рассказала ей о драке на третьем этаже школы. Девочка предположила, что потасовка произошла между сотрудниками службы охраны и проникшим в здание мужчиной.

«Я пришла дочь забирать после третьего урока, сотрудники Росгвардии его уже скрутили», — уточнила женщина.

Ранее в Приморском крае 15-летний подросток обстрелял здание школы.