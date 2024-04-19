Путин назвал приоритет политики государства в сфере здравоохранения

Повышение продолжительности жизни людей является главным приоритетом государственной политики в РФ. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, передает РИА Новости.

В пятницу, 19 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова приняла участие в заседании расширенной коллегии российского министерства здравоохранения. В самом начале мероприятия она зачитала приветственное послание главы государства, в котором Путин призвал уделять огромное внимание профилактике и лечению заболеваний. В том числе с применением самых передовых и высокотехнологичных методов.

«Повышение продолжительности жизни, активное долголетие — ключевой приоритет государственной политики», — подчеркнул президент.

Также он обратил внимание на ежегодное расширение программы по оказанию гражданам бесплатной медицинской помощи. По словам Путина, эта тенденция позволяет профильному ведомству еще больше повышать качество и доступность здравоохранения в каждом регионе и населенном пункте страны.

Кроме того, глава государства оценил трансформацию российской системы здравоохранения. Он уточнил, что положительные изменения в этой сфере затронули все субъекты РФ — здесь строятся новые детские больницы, создаются современные лекарственные препараты и проводится иная работа.

Ранее Путин заявил о высоком риске возникновения новых эпидемий в мире.