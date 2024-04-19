Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На станции Стрельна под Петербургом найдено самодельное взрывное устройство

Самодельное взрывное устройство нашли на станции Стрельна под Петербургом

close
100%
Global Look Press

У железнодорожной станции Стрельна в Санкт-Петербурге обнаружен и изъят предмет, похожий на самодельное взрывное устройство (СВУ). Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает РИА Новости.

Опасная находка была сделана в ночь на 19 апреля в рамках мероприятий по усилению антитеррористической защищенности инфраструктурных объектов. Правоохранительные органы проводят экспертизу взрывного устройства.

16 апреля секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил об активизации в России украинских диверсантов. Особое внимание правоохранительных органов он обратил на северо-западные регионы страны, включая Петербург.

В тот же день сообщалось, что в Кемеровской области правоохранительные органы предотвратили попытку диверсии на железной дороге. Сотрудники УФСБ РФ и спецназа Росгвардии задержали 27-летнего местного жителя, который по указанию кураторов из-за границы готовился вывести из строя до десяти релейных шкафов на четырех участках пути.

9 апреля в Козельском районе Калужской области у станции Шепелево неизвестный злоумышленник предпринял попытку поджечь релейный шкаф, но потерпел неудачу: находящееся внутри оборудование не пострадало. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее на границе России ФСБ перехватила украинскую взрывчатку, перевозимую в православных иконах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами