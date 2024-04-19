На станции Стрельна под Петербургом найдено самодельное взрывное устройство

У железнодорожной станции Стрельна в Санкт-Петербурге обнаружен и изъят предмет, похожий на самодельное взрывное устройство (СВУ). Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает РИА Новости.

Опасная находка была сделана в ночь на 19 апреля в рамках мероприятий по усилению антитеррористической защищенности инфраструктурных объектов. Правоохранительные органы проводят экспертизу взрывного устройства.

16 апреля секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил об активизации в России украинских диверсантов. Особое внимание правоохранительных органов он обратил на северо-западные регионы страны, включая Петербург.

В тот же день сообщалось, что в Кемеровской области правоохранительные органы предотвратили попытку диверсии на железной дороге. Сотрудники УФСБ РФ и спецназа Росгвардии задержали 27-летнего местного жителя, который по указанию кураторов из-за границы готовился вывести из строя до десяти релейных шкафов на четырех участках пути.

9 апреля в Козельском районе Калужской области у станции Шепелево неизвестный злоумышленник предпринял попытку поджечь релейный шкаф, но потерпел неудачу: находящееся внутри оборудование не пострадало. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее на границе России ФСБ перехватила украинскую взрывчатку, перевозимую в православных иконах.