В Люберцах задержали мужчину, проникшего в школу

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который проник в здание лицея №12 в подмосковном городе Люберцы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Мои Люберцы».

По словам одной из подписчиц, дочь рассказала ей о драке на третьем этаже образовательного учреждения. Девочка предположила, что потасовка произошла между сотрудниками службы охраны и проникшим в здание мужчиной.

«Я пришла дочь забирать после третьего урока, сотрудники Росгвардии его уже скрутили», — уточнила женщина.

Иная информация о произошедшем пока не поступала. В том числе это касается личности нарушителя и его мотивов.

19 апреля в здание лицея №12 в городе Люберцы проник посторонний мужчина. Речь идет о корпусе образовательного учреждения, который находится на улице Попова. Здесь учатся дети младших классов.

За три дня до этого в городе Партизанске, расположенном в Приморском крае, 15-летний подросток обстрелял здание школы №2. В результате пули пробили стекло уборной на первом этаже образовательного учреждения. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство» и привлечении родителей мальчика к административной ответственности.

Ранее в Кабардино-Балкарии школьник предложил четверокласснице пострелять по людям за вознаграждение.