«Нашел детектив»: блогер Ян Топлес раскрыл подробности гибели пропавшего шурина

Видеоблогер Ян Топлес (Лапотков) сообщил «Газете.Ru», что брата жены — 29-летнего Анатолия Евтушенко, который пропал в начале февраля, — нашли мертвым. Он уточнил, что тело лежало «недалеко от дороги».

«Анатолия нашли мертвым в Новосибирской области. Нашел детектив недалеко от дороги. Как он умер, неизвестно. И что он там делал — тоже. Ведется следствие», — сказал Топлес.

17 апреля блогер и телеведущий сообщил подписчикам в соцсетях о гибели своего шурина, которого искали больше двух месяцев.

«Толю нашли. Его больше нет. Спасибо вам за слова поддержки. Если бы Толя был жив, он бы обнял каждого, по-братски, со свойственной ему доброй улыбкой. Толя был из тех, кто на связи с семьей каждый день. Кто интересуется, как у родных дела, зная, что по-прежнему. Земля тебе пухом. Спи спокойно, а мы поищем ответы», — написал Топлес.

Евтушенко пропал в Новосибирске после того, как пошел подстричься. Как сообщал блогер, в последний раз Толя выходил на связь 9 февраля. Он пояснял, что ранее шурин так не делал. Родственники предполагали, что парень мог уехать в Междуреченск, чтобы найти работу. Топлес через свои соцсети просил всех, у кого есть возможность, узнать информацию из ближайших больниц или поделиться записями с камер видеонаблюдения, по которым бы можно было определить местонахождение Анатолия.

Мужчину искала полиция, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» и частный детектив.

Ранее стало известно, что в Оренбургской области пятый день ищут мужчину, уплывшего кормить животных.