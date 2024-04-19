Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам в День подснежника рассказали, какое наказание грозит за его сбор

«ПГ»: россиянам может грозить штраф за сбор подснежников

close
100%
Shutterstock

Россиянам, которые решат сорвать подснежники, может грозить штраф в размере от 2,5 до 5 тыс. рублей. Об этом «Парламентской газете» в День подснежника рассказал директор Ботанического института имени В. Л. Комарова РАН Дмитрий Гельтман.

Он уточнил, что в Красную книгу России внесены подснежники Воронцова, складчатый, широколистный, лагодехский и кавказский. Последний в новой редакции Красной книги будет фигурировать под названием «альпийский». По его словам, чтобы не ошибиться, лучше не поддаваться соблазну срывать редкие растения.

Гельтман также отметил, что с 2023 года в стране ввели уголовное наказание за незаконный сбор, приобретение, хранение и продажу краснокнижных растений в особо больших количествах. За это россиян могут приговорить к обязательным, принудительным или исправительным работам со штрафом до 1 млн рублей или к лишению свободы на срок до четырех лет.

14 марта в Москве неизвестная украла из Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» первые подснежники. Сотрудники организации уточнили, что «посетительница в красном головном уборе нагло перелезла через ограждение у главного входа и срезала наши подснежники». Первоцветы распустились на аллеях сада 12 марта.

Ранее сообщалось, что россияне выловили краснокнижной рыбы на 91 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами