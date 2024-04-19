Россиянам в День подснежника рассказали, какое наказание грозит за его сбор

Россиянам, которые решат сорвать подснежники, может грозить штраф в размере от 2,5 до 5 тыс. рублей. Об этом «Парламентской газете» в День подснежника рассказал директор Ботанического института имени В. Л. Комарова РАН Дмитрий Гельтман.

Он уточнил, что в Красную книгу России внесены подснежники Воронцова, складчатый, широколистный, лагодехский и кавказский. Последний в новой редакции Красной книги будет фигурировать под названием «альпийский». По его словам, чтобы не ошибиться, лучше не поддаваться соблазну срывать редкие растения.

Гельтман также отметил, что с 2023 года в стране ввели уголовное наказание за незаконный сбор, приобретение, хранение и продажу краснокнижных растений в особо больших количествах. За это россиян могут приговорить к обязательным, принудительным или исправительным работам со штрафом до 1 млн рублей или к лишению свободы на срок до четырех лет.

14 марта в Москве неизвестная украла из Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» первые подснежники. Сотрудники организации уточнили, что «посетительница в красном головном уборе нагло перелезла через ограждение у главного входа и срезала наши подснежники». Первоцветы распустились на аллеях сада 12 марта.

Ранее сообщалось, что россияне выловили краснокнижной рыбы на 91 млн рублей.