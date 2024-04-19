Неизвестный мужчина проник в школу в подмосковных Люберцах

В Лицей №12 в подмосковных Люберцах проник посторонний мужчина, на место выехали сотрудники полиции. Об этом сообщил Telegram-канал «Мои Люберцы».

Отмечается, что речь идет о корпусе на улице Попова, там учатся дети младших классов.

В начале апреля в Финляндии 12-летний школьник устроил стрельбу в учебном заведении. Несколько детей получили ранения. Полиция задержала подозреваемого через час после совершения преступления — около начальной школы. По предварительным данным, школьник воспользовался оружием родственника. При этом привлечь к уголовной ответственности в Финляндии можно только с 15-летнего возраста.

В марте в Перми четверо мальчиков избили ученика первого класса. Во дворе школы №37 между первоклассниками возник словесный конфликт. После уроков обидевшиеся на оскорбления мальчики решили отомстить своему оппоненту и заручились поддержкой ученика третьего класса. Вместе они повалили пострадавшего на землю и несколько раз пнули его в лицо и живот.

Ранее вооруженный мужчина напал на двух девочек около начальной школы на севере Франции.