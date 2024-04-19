Россияне назвали книги, ради которых готовы отказаться от сна

Абсолютное большинство жителей России признались, что в те или иные моменты пренебрегают сном ради чтения интересных книг – об этом заявили 96% участников соответствующего опроса. Обычно поводом отказаться от сна становятся книги в жанрах фэнтези и детектив, приводит НСН результаты исследования сервиса «Литрес» и книжной сети «Читай-город».

Рейтинг книг, ради которых россияне готовы пожертвовать сном, возглавляет «Благословение небожителей» Мосян Тунсю – это азиатское фэнтези. На втором месте идут книги про «Гарри Поттера» Джоан Роулинг и «Кладбище домашних животных» Стивена Кинга. Замыкает тройку лидеров роман «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.

На третьем месте после фэнтези и детективов популярностью у россиян пользуются любовные романы. Причем чаще всего жители слушают книги, а не читают их – об этом сообщили 68% респондентов. Среди аудиокниг в лидерах фантастика, научпоп, психология и детективы.

Напомним, специалисты также заметили, что в России значительно выросли продажи эзотерических книг. Эксперты называют это направление одним из главных трендов 2023-2024 годов.

Россиянам ранее объяснили разницу в чтении электронных и бумажных книг.