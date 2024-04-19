Более 7 тысяч участников СВО на передовой прошли тестирование программы «Время героев»

В России продолжается отбор на участие в образовательной программе «Время героев», сообщается в Telegram-канале программы.

Как отметил руководитель блока оценочных мероприятий программы Павел Безручко, многие участники проходят тестирования даже на передовой.

«Военнослужащие, находящиеся в зоне боевых действий, ставили специальную отметку в анкете. Для них был предусмотрен особый порядок, в том числе увеличение сроков тестирования и прохождение тестов в центрах оценки», — сказал он.

По словам Безручко, 65% находящихся на передовой военнослужащих прошли тестирования в отведенный срок.

«Это почти 7 тыс. военнослужащих. Мы преклоняемся перед ребятами: найти время и возможность для саморазвития, выполняя боевые задачи, – это очень высокая мотивация», — сказал он.

Безручко добавил, что участники, которые не успели завершить регистрацию или пройти тестирование, получат приглашение о посещении центров оценки.

Напомним, программа развития для участников СВО реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Участниками могут стать бойцы СВО, имеющие гражданство РФ, высшее образование и опыт управления людьми.