Суд арестовал москвича по делу о госизмене

Мещанский районный суд Москвы отправил в СИЗО гражданина РФ С. Арчакова, которого обвиняют в госизмене (ст. 275 УК РФ). Соответствующая информация появилась на официальном портале столичных судов общей юрисдикции.

«Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено», — говорится на сайте.

При этом отмечается, что подробности ходатайства и других материалов дела запрещены к публикации.

18 апреля во Владимирской области задержали мужчину, который служил в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как уточнили в ведомстве, мужчина 1986 года рождения перешел на сторону противника и оказывал иностранному государству помощь в деятельности, направленной против безопасности России.

Ранее суд в Петербурге дал семь лет тюрьмы экс-профессору «Политеха» Александру Куранову за госизмену.