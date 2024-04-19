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Соучастники убийства мужчины из-за парковки в Москве объявлены в розыск

Подозреваемый в убийстве мужчины из-за парковки и соучастники объявлены в розыск

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Прокуратура Москвы

Шахин Аббасов, подозреваемый в убийстве мужчины из-за замечания о неправильно припаркованной машине в Москве, и еще трое соучастников преступления объявлены в федеральный розыск. Об этом сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Аббасов — 21-летний гражданин Азербайджана. Помимо молодого человека, до избрания меры пресечения задержаны его дядя, отец и знакомый.

Трагедия произошла вечером 17 апреля. Аббасов припарковал машину на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. 24-летний местный житель Кирилл Ковалев сделал замечание молодому человеку. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм Ковалев скончался в реанимации, злоумышленник скрылся.

По данным Следственного комитета РФ, подозреваемый живет в России нелегально. РИА Новости сообщает, что его временная регистрация закончилась в феврале. СК переквалифицировал дело со статьи об убийстве на «Цбийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений».

Ранее брат Ковалева Евгений назвал «Газете.Ru» настоящую причину конфликта, в ходе которого погиб его родственник.

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