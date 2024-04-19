Российскому военному вынесли приговор за махинации со съемным жильем

В Южно-Сахалинске суд признал виновным военнослужащего в махинациях с жильем по уголовной статье «мошенничество при получении выплат». Об этом сообщили в пресс-службе гарнизонного военного суда областного центра.

Мужчина оформлял договоры о найме жилья, указывая в них ложную информацию, затем предоставлял их в Минобороны и получал компенсации.

В сентябре 2022 года мужчина оформил договор о съеме квартиры за 41 тыс. рублей, договорившись с хозяином жилья о бесплатной аренде. В 2023 году злоумышленник оформил похожий договор с другим собственником, указав в нем аналогичную сумму — на словах с владельцем квартиры военный условился о меньшей ежемесячной плате.

Впоследствии все договоры и другие документы, подтверждающие право на компенсацию, мужчина предоставил в ведомство, обманув его с сентября 2022 года по октябрь 2023-го на 333 805 рублей.

Суд назначил военному штраф в размере 100 тыс. рублей. Также мужчина в полном объеме компенсировал материальный ущерб, причиненный министерству.

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