Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российскому военному вынесли приговор за махинации со съемным жильем

На Сахалине военного осудили за махинации со съемным жильем

close
100%
Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Южно-Сахалинске суд признал виновным военнослужащего в махинациях с жильем по уголовной статье «мошенничество при получении выплат». Об этом сообщили в пресс-службе гарнизонного военного суда областного центра.

Мужчина оформлял договоры о найме жилья, указывая в них ложную информацию, затем предоставлял их в Минобороны и получал компенсации.

В сентябре 2022 года мужчина оформил договор о съеме квартиры за 41 тыс. рублей, договорившись с хозяином жилья о бесплатной аренде. В 2023 году злоумышленник оформил похожий договор с другим собственником, указав в нем аналогичную сумму — на словах с владельцем квартиры военный условился о меньшей ежемесячной плате.

Впоследствии все договоры и другие документы, подтверждающие право на компенсацию, мужчина предоставил в ведомство, обманув его с сентября 2022 года по октябрь 2023-го на 333 805 рублей.

Суд назначил военному штраф в размере 100 тыс. рублей. Также мужчина в полном объеме компенсировал материальный ущерб, причиненный министерству.

Ранее российского военного лишили свободы на два года за стрельбу в подъезде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами