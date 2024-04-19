В квартиру журналистки «Фонтанки» пришли с обысками по уголовному делу

В Санкт-Петербурге завели уголовное дело на бывшего журналиста «Фонтанки» Андрея Захарова (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом), по связанным с ним адресам проходят обыски. Об этом сообщил «МК в Питере».

Утверждается, что дело завели из-за нарушения закона об иноагентах. По данным издания, силовики также пришли к действующей журналистке «Фонтанки» Ксении Клочковой.

«Фонтанка» пишет, что в действительности уголовное дело на Захарова возбудили по ст. 207.3 УК РФ (Распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации), а Клочкова проходит по делу в качестве свидетеля.

Захаров ушел из «Фонтанки» в 2016 году, после чего работал в РБК, а также на «Би-би-си» и издание «Проект» (организация включена Минюстом в список иноагентов). В 2021 году его признали иноагентом.

Клочкова — внештатный автор «Фонтанки», а также администратор Telegram-канала «Ротонда».

До этого Мосгорсуд утвердил административное наказание музыканту и лидеру группы «Машина времени» Андрею Макаревичу (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее стало известно, что в России за 2023 год иноагентам назначили в 20 раз больше штрафов, чем за 2022-й.