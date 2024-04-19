Водозабор в Оренбурге остановлен из-за отключения электроэнергии

Южно-Уральский водозабор в Оренбурге остановили в связи с отключением электроэнергии на подстанции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Росводоканал Оренбург».

«Росводоканал информирует об отключении электроэнергии на подстанции «Береговая» и остановке Южно-Уральского водозабора. Время отключения электроэнергии уточняется», — отметили в компании.

18 апреля сообщалось, что уровень реки Урал у Оренбурга снизился на 16 см и составил 1074 см.

Администрация Оренбургского района сообщила, что уровень воды с реке Сакмара в Оренбурге у Татарской Каргалы превысил опасный на 3 см.

17 апреля глава МЧС Александр Куренков сообщил, что волна паводка прошла Оренбург и Орск, уровень воды в городах пошел на спад.

Ранее в Оренбурге задержали подозреваемых в кражах из домов в зоне подтопления.