Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Она знакомая Захарова»: главред «Фонтанки» объяснил обыски у журналистки издания

Главред «Фонтанки» заявил, что обыски у журналиста Клочковой проходят как у знакомой Захарова

close
100%
Кадр из видео/BBC News - Русская служба/Youtube

Главный редактор «Фонтанки.ру» Александр Горшков сообщил «Газете.Ru», что обыски у сотрудницы издания Ксении Клочковой проходят в рамках уголовного дела против журналиста Андрея Захарова (признан в РФ иностранным агентом). Она была знакома с ним, как «и десятки других» представителей СМИ.

«По нашим данным, дело связано с возбуждением уголовного дела в отношении Андрея Захарова, в прошлом петербургского журналиста, журналиста Фонтанки, потом журналиста РБК, «Би-би-си» и так далее. Якобы обыск у Ксении проходит в рамках этого дела как у знакомой Захарова. Но, насколько я понимаю, десятки журналистов и не только журналистов, в Петербурге и не только, являются если не друзьями, то знакомыми Захарова», — сказал Горшков.

19 апреля mk.ru сообщило, что в Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении Андрея Захарова, ранее работавшего в «Фонтанке.ру», и признанного иноагентом. По данным издания, уголовное дело возбуждено в связи с уклонением от обязанностей, возникающих у физических лиц в связи с этим статусом.

В рамках дела в Петербурге проводятся обыски по нескольким адресам. Одним из фигурантов является другой журналист «Фонтанки.ру» — Ксения Клочкова. В каком статусе — неизвестно.

По информации издания, уголовное дело против Захарова возбуждено по ст. 207.3 УК РФ — распространение фейков о вооруженных силах России. Клочкова находится в статусе свидетеля.

Ранее СК завел дело после нападения на съемочную группу «Известий» в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами