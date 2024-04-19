«Она знакомая Захарова»: главред «Фонтанки» объяснил обыски у журналистки издания

Главный редактор «Фонтанки.ру» Александр Горшков сообщил «Газете.Ru», что обыски у сотрудницы издания Ксении Клочковой проходят в рамках уголовного дела против журналиста Андрея Захарова (признан в РФ иностранным агентом). Она была знакома с ним, как «и десятки других» представителей СМИ.

«По нашим данным, дело связано с возбуждением уголовного дела в отношении Андрея Захарова, в прошлом петербургского журналиста, журналиста Фонтанки, потом журналиста РБК, «Би-би-си» и так далее. Якобы обыск у Ксении проходит в рамках этого дела как у знакомой Захарова. Но, насколько я понимаю, десятки журналистов и не только журналистов, в Петербурге и не только, являются если не друзьями, то знакомыми Захарова», — сказал Горшков.

19 апреля mk.ru сообщило, что в Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении Андрея Захарова, ранее работавшего в «Фонтанке.ру», и признанного иноагентом. По данным издания, уголовное дело возбуждено в связи с уклонением от обязанностей, возникающих у физических лиц в связи с этим статусом.

В рамках дела в Петербурге проводятся обыски по нескольким адресам. Одним из фигурантов является другой журналист «Фонтанки.ру» — Ксения Клочкова. В каком статусе — неизвестно.

По информации издания, уголовное дело против Захарова возбуждено по ст. 207.3 УК РФ — распространение фейков о вооруженных силах России. Клочкова находится в статусе свидетеля.

Ранее СК завел дело после нападения на съемочную группу «Известий» в Москве.