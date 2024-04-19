Появились данные о состоянии выживших после падения самолета на Ставрополье летчиков

Жизни двух попавших в больницу в результате крушения самолета Ту-22М3 в Ставропольском крае летчиков в настоящее время ничто не угрожает. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Владимира Владимирова.

«Угрозы для жизни двоих летчиков, с которыми работают краевые медики, нет. Врачи делают все необходимое», — сказал глава края.

По словам Владимирова, в ближайшее время членов экипажа Ту-22М3 доставят в военный госпиталь в другом регионе.

Утром 19 апреля министерство обороны РФ сообщило, что на территории Ставропольского края рухнул военный самолет Ту-22М3. В тот момент воздушное судно возвращалось на аэродром базирования после выполнения боевой задачи.

По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность оборудования. На борту самолета не было каких-либо боекомплектов.

Представители ведомства рассказали, что прибывшие на место сотрудники экстренных служб нашли троих из четырех летчиков Ту-22М3. О судьбе еще одного пилота в данный момент ничего неизвестно.

Позднее Владимиров сообщил, что врачи не смогли спасти одного из найденных членов экипажа.

Ранее сообщалось об инциденте в аэропорту Пулково, где грузовик протаранил самолет.