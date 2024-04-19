Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ереване «заминировали» Российско-армянский университет

РИА: полиция проверит сообщение о бомбе в Российско-армянском университете

close
100%
Владимир Федоренко/РИА Новости

В полицию Армении поступил сигнал о бомбе в находящемся в Ереване Российско-армянском университете. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

«Сегодня в МВД поступил сигнал о заложенном в РАУ взрывном устройстве. На месте работают оперативные группы», — рассказали журналистам.

Подробности инцидента уточняются.

16 апреля сообщалось, что армянские силовики нагрянули с обысками в минздрав страны и один из медицинских центров. По предварительной информации, медучреждение, в которое пришла полиция, — это центр «Вигмор». Силовики осмотрели кабинет директора клиники Завена Колояна по делу о распределении госзаказов.

Уточнялось, что обыски проходили в рамках расследования антигосударственных преступлений, а также действий против конституционного строя и общественной безопасности.

24 марта у отделения полиции района Нор-Норк в Ереване собрались члены организации «Боевое братство», потребовавшие от полицейских освободить их сторонников, которые были задержаны, пригрозив в ином случае подорвать гранаты. После этого несколько человек вошли в здание и подорвали взрывное устройство.

Ранее в Армении взорвали бывшее здание минобороны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами