В Ереване «заминировали» Российско-армянский университет

В полицию Армении поступил сигнал о бомбе в находящемся в Ереване Российско-армянском университете. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

«Сегодня в МВД поступил сигнал о заложенном в РАУ взрывном устройстве. На месте работают оперативные группы», — рассказали журналистам.

Подробности инцидента уточняются.

16 апреля сообщалось, что армянские силовики нагрянули с обысками в минздрав страны и один из медицинских центров. По предварительной информации, медучреждение, в которое пришла полиция, — это центр «Вигмор». Силовики осмотрели кабинет директора клиники Завена Колояна по делу о распределении госзаказов.

Уточнялось, что обыски проходили в рамках расследования антигосударственных преступлений, а также действий против конституционного строя и общественной безопасности.

24 марта у отделения полиции района Нор-Норк в Ереване собрались члены организации «Боевое братство», потребовавшие от полицейских освободить их сторонников, которые были задержаны, пригрозив в ином случае подорвать гранаты. После этого несколько человек вошли в здание и подорвали взрывное устройство.

Ранее в Армении взорвали бывшее здание минобороны.