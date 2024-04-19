Россиянину, истязавшему малолетних пасынков, вынесли приговор

На Камчатке суд вынес приговор 44-летнему жителю Петропавловска-Камчатского, которого обвиняли в истязании детей сожительницы. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Следственного управления СК России.

Правоохранители установили, что с июня по ноябрь 2023 года мужчина систематические избивал пасынков 2013 и 2014 годов рождения, лишал их еды и сна, а также другими способами издевался над ними. Свои действия мотивировал воспитательными целями.

В полицию на мужчину заявила бабушка мальчиков. После подтверждения факта истязания детей изъяли в социальное учреждения, а против подозреваемого возбудили уголовное дело. В отношении 29-летней матери несовершеннолетних также расследуется дело по статье «Ненадлежащее исполнение обязательств по воспитанию детей».

Камчадала признали виновным и отправили в колонию общего режима на четыре года.

Ранее в Бурятии мать полтора года истязала несовершеннолетнюю дочь.