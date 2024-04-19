Стало известно, каких специалистов больше всего не хватает в России

На рынке труда в России сегодня наблюдается острый дефицит кадров по отдельным специальностям. Наиболее сильно работодатели нуждаются в управленцах, производственниках и рабочих, рассказала клинический психолог и HR-специалист Зулия Лоикова телеканалу «360».

На фоне активного развития многих отраслей появилась нехватка сильных топ-менеджеров, которые привыкли работать в постоянно меняющейся среде, отметила эксперт. Также многим компаниям, по ее словам, требуются специалисты, умеющие работать с инновационными механизмами, встраивать в процессы современные изобретения, а также работающие в сфере информационной безопасности.

Стабильно высоким остается спрос и на сотрудников рабочих специальностей. Так, к примеру, в прошлом году дефицит строителей в стране составил 50 тыс. человек. Большой спрос есть на технических руководителей, руководителей проектов, каменщиков, строителей, штукатуров, сантехников, фрезеровщиков, отметила Лоикова.

Чтобы восполнить нехватку сотрудников, компании повышают зарплаты. К примеру, сегодня токарь высокого разряда зарабатывает от 400 до 600 тыс. рублей в месяц.

Напомним, эксперты заявляют о критическом дефиците кадров на рынке труда, который сохранится, по прогнозам, на протяжении ближайшего десятилетия. Отмечается, что при сокращении численности безработных количество вакансий продолжает стремительно расти, его уровень уже достиг 7% от общей занятости.

Ранее в России заявили о «революции зарплат» из-за дефицита кадров.