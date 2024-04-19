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Уволенный хирург, спасший лицо ребенка после укусов собаки, возобновит работу

Хирург Дикарев, пришивший ребенку откушенную псом часть лица, возобновит работу

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Unsplash

Хирург Алексей Дикарев, уволенный из медицинской вуза Кубани после проведения уникальной операции, во время которой он пришил ребенку нос, губы и щеки, откушенные собакой, заявил, что возобновит работу в КубГМУ. Его слова передает РИА Новости.

Накануне Дикарев рассказал агентству, что три недели назад он пришил ребенку, который пострадал от нападения собаки в Карачаево-Черкесии, откушенные нос, губы и щеки. Хирург подчеркнул, что операция в таком объеме проводилась в мире впервые. По его словам, мальчик находится в стабильном состоянии, а оторванный лоскут прижился на 75%.

Затем Дикарев сообщил, что в вузе его попросили уволиться, но в пресс-службе Кубанского государственного медицинского университета заявили РИА Новости, что врач написал заявление на увольнение по собственному желанию в начале апреля. Возможным нарушением трудовых прав мужчины заинтересовался председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин. В краевом СУСК началась проверка.

«Все недоразумения устранены. Претензий к кубанскому мединституту у меня нет. Это были итоги недопонимания, которые были связаны с некорректностью подачи информации. Институту желаю успехов, есть предположение, что мы продолжим даже возможно в большем объеме и количестве», — сказал Дикарев.

До этого в Ленобласти гулявший без хозяина хаски отгрыз палец женщине.

Ранее в Кузбассе бродячая собака откусила ребенку часть ноги.

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