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В павильоне «Роснефти» прошел День медиа

Алла Данько научила посетителей павильона «Роснефти» держаться перед камерой

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Пресс-служба «Роснефти»

В павильоне «Роснефти» на выставке-форуме «Россия» прошел День медиа, в рамках которого сотрудники электронных и печатных СМИ провели мастер-классы для посетителей, сообщает пресс-служба «Роснефти».

Диктор Центрального телевидения и российская телеведущая Алла Данько стала почетным гостем Дня медиа. Она рассказала посетителям, как правильно держаться перед камерой, а также показала дикторские приемы.

По словам Данько, уверенная и грамотная речь очень важна для каждого человека.

Также креативный продюсер телеканала «360» Виктор Абрамян рассказал посетителям об особенностях теле- и радиоэфира, а ведущая телеканала «Мир» Гузель Камаева поделилась тонкостями прямых включений с места событий.

В конце Дня медиа в павильоне провели викторины про историю отечественной прессы и современных телепрограммах.

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