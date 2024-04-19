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Врач рассказала, как работать на даче без вреда для здоровья

Врач Лапа: во время работы на даче важно не забывать про отдых

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Freepik.com

Дачникам, особенно пожилым, важно не забывать про отдых во время проведения сельхозработ, чтобы не навредить своему здоровью. Об этом Pravda.Ru рассказала директор Центра иммунокоррекции им. Ходановой, врач-терапевт Людмила Лапа.

«Если мы работаем 45 минут, то и 45 минут отдыхаем. Вот это просто самое главное. В наклоненном состоянии следует находиться не более 15 минут, так как это риск тромбообразования», — предупредила эксперт.

Лапа уточнила, что работать на даче рекомендуется с 7 до 11 часов, после этого она советует отдыхать. Она также призывает работать с покрытой головой и садиться на скамейку для отдыха только после того, как чем-то ее покрыли. Кроме того, не стоит раздеваться на солнце до открытых частей тела и носить одежду с короткими рукавами, потому что на даче активизировались клещи, добавила врач.

Исследование «Яндекс. Реклама», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что больше половины — 55% — россиян в возрасте от 18 до 64 лет в этом летнем сезоне планируют жить или отдыхать на даче либо в частном доме. Треть из них — молодежь в возрасте до 35 лет. На поколение 55+ приходится 20%.

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