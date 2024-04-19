Врач рассказала, как работать на даче без вреда для здоровья

Дачникам, особенно пожилым, важно не забывать про отдых во время проведения сельхозработ, чтобы не навредить своему здоровью. Об этом Pravda.Ru рассказала директор Центра иммунокоррекции им. Ходановой, врач-терапевт Людмила Лапа.

«Если мы работаем 45 минут, то и 45 минут отдыхаем. Вот это просто самое главное. В наклоненном состоянии следует находиться не более 15 минут, так как это риск тромбообразования», — предупредила эксперт.

Лапа уточнила, что работать на даче рекомендуется с 7 до 11 часов, после этого она советует отдыхать. Она также призывает работать с покрытой головой и садиться на скамейку для отдыха только после того, как чем-то ее покрыли. Кроме того, не стоит раздеваться на солнце до открытых частей тела и носить одежду с короткими рукавами, потому что на даче активизировались клещи, добавила врач.

Исследование «Яндекс. Реклама», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что больше половины — 55% — россиян в возрасте от 18 до 64 лет в этом летнем сезоне планируют жить или отдыхать на даче либо в частном доме. Треть из них — молодежь в возрасте до 35 лет. На поколение 55+ приходится 20%.

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