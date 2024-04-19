Пчеловод рассказал, можно ли отличить поддельный мед в домашних условиях

В домашних условиях невозможно точно определить качество купленного меда, сделать это можно только лабораторным путем. Об этом Pravda.Ru рассказал пчеловод, председатель Союза пчеловодов России Валерий Капунин.

По его словам, текущий уровень развития химической промышленности позволяет подделать запах, вкус, сладость, цвет и консистенцию продукта. Он уточнил, что такой мед не принесет пользы, а в некоторых случаях — может нанести вред здоровью.

«Сейчас начинается сезон, в более южных регионах он уже начался в феврале. И до сентября-октября пчеловод, не разгибаясь, трудится на пасеке, чтобы получить урожай и пчелок сохранить. При этом не всегда пчеловод может продать свой натуральный мед, потому что наши торговые сети завалены фальсификатом», — отметил Капунин.

Врач-диетолог Елена Соломатина до этого говорила, что самым полезным для здоровья считается липовый мед, он обладает жаропонижающим действием и может помочь при простуде. На втором месте по пользе находится акациевый мед, продолжила врач. По ее словам, в нем содержится наименьшее количество сахара, поэтому такой мед не так вреден для людей со склонностью к повышению глюкозы в крови.

Ранее россиянам рассказали, сколько меда можно съедать в день.