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В Башкирии произошло страшное ДТП с поливальной машиной

Под Уфой в ДТП с КамАЗом погибли пять человек, двое в больнице

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ГИБДД по Республике Башкортостан

В Башкирии правоохранители выясняют обстоятельства автокатастрофы, в которой погибли пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Республики Башкортостан.

Авария произошла 19 апреля на первом километре автотрассы «Уфа — Оренбург»: ВАЗ-2115 столкнулся с поливальной машиной КамАЗ, водитель которой осуществлял разворот.

«В результате дорожно-транспортного происшествия трое молодых парней и две девушки скончались до приезда скорой медицинской помощи. Также с различными травмами госпитализировали парня и девушку, ехавших в легковой машине», — рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.

Водитель грузовика не пострадал.

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в Самарской области после массовой аварии в больницу попали шесть человек.

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