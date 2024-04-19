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В российском регионе отменили парад и шествие «Бессмертного полка»

Аксенов: в Крыму отменили военный парад и шествие «Бессмертного полка» 9 мая

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Константин Михальчевский/РИА Новости

В Республике Крым приняли решение не проводить 9 мая военный парад и шествие «Бессмертного полка». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Проведение 9 мая военного парада и шествия «Бессмертного полка» в Республике Крым не планируется. Это связано с вопросами обеспечения безопасности», — написал Аксенов.

При этом, по словам главы Крыма, власти отдадут дань уважения ветеранам, проведя мероприятия в честь Дня Победы в других форматах.

18 апреля сообщалось, что военную технику механизированной колонны, принимающей участие в военном параде на Красной площади 9 мая 2024 года, начали перебрасывать с тренировочной площадки в подмосковном Алабине во временный парк техники в московском районе Печатники.

Отмечается, что сопровождать колонну и следить за безопасностью движения будут сотрудники ГИБДД столичного региона и Военной автоинспекции Минобороны.

Ранее от проведения парада 9 Мая отказалась Псковская область.

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