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На Урале таксист после конфликта с пьяными пассажирами обрызгал их перцовкой

В Екатеринбурге таксист после ссоры с пьяными пассажирами обрызгал их перцовкой

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Shutterstock

В Екатеринбурге дорожный конфликт между таксистом и пассажирами закончился госпитализацией двух участников. Об этом сообщает издание E1.ru.

Инцидент произошел 18 апреля на проспекте Ленина. Со слов одного из участников конфликта, водителя внедорожника Omoda, он приехал на вызов, но увидел, что трое вызвавших такси мужчин пьяны. После этого водитель предложил клиентам вызвать новую машину, но те отказались. По словам таксиста, они ударили по его авто и угрожали ему, поэтому он распылил перцовый баллончик «для самообороны».

На кадрах с видеорегистратора видно, как мужчина брызгает в лицо пассажиру баллончик, а затем пытается убрать его с дороги, но последний этому сопротивляется.

Водитель пытался уехать с вызова и несколько раз сдавал назад, но пассажир догонял машину. Через некоторое время таксисту удалось уехать с места конфликта. О случившемся он сообщил в сервис, через который работает, после чего его заблокировали.

Сын одного из потерпевших связался с водителем и сообщил, что у его родственника развился анафилактический шок от аллергии на состав баллончика, а отец госпитализирован в кардиологию. Он отметил, что его семья будет разбираться в ситуации «в рамках правового поля».

Ранее в Барнауле водитель такси залил пассажирку перцовым газом из-за замечания в свой адрес.

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