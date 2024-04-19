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Мэр Харькова заявил, что в городе началась паника

Мэр Харькова Терехов: в городе началась настоящая паника

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Vyacheslav MadiyevskyyUkrinform/Global Look Press

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе началась настоящая паника. Об этом сообщает МК.

Чиновник обратился через СМИ к местному населению с призывом отказаться от эвакуации. Мэр призвал горожан перестать распространять панические настроения. Он объявил, что эвакуации населения не планируется.

«Сейчас нам очень нужно, чтобы СМИ развенчивали эти фейки. В Харькове нет предпосылок для эвакуации», – сказал Терехов.

До этого военный аналитик Джейкоб Паракилас заявлял в интервью американскому журналу Newsweek, что из-за близости к границе и слабости украинской армии Россия может взять Харьков за несколько месяцев.

По словам Паракиласа, близость к границе дает России преимущество в поддержке наступающих войск, при этом украинские силы достаточно ослабли за последний год.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что военное командование ВСУ следит за Харьковом.

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