На Урале школьник сорвался в обрыв с заброшенного моста и сломал позвоночник

В Екатеринбурге экстремальная прогулка по заброшенному мосту закончилась для 11-летнего мальчика серьезной травмой. Об этом сообщает издание E1.ru со ссылкой на мать пострадавшего.

По словам женщины, инцидент произошел в Железнодорожном районе города на неэксплуатируемом мосту, доступ к которому открыт — конструкция соединяет улицы Некрасова и Климовскую.

«У сына компрессионный перелом позвоночника. Оказывается, все про этот мост знают и бегают», — рассказала мать сорвавшегося мальчика, добавив, что мост аварийный, а под ним глубокий обрыв около 10 метров.

Собеседница издания отметила, что люди передвигаются по самому краю моста, что очень опасно. Женщина посетовала, что конструкция располагается близко к школе, и дети возвращаются по ней домой после занятий.

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