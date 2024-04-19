Россиянам пообещали аномальную жару в некоторых регионах

В Поволжье и на юге Урала ожидается аномально высокая температура до 27°С, в то время как в Краснодарском крае и на полуострове Крым тепло снизится на 8-10°С. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он также отметил, что в ряде регионов, включая Самарскую, Саратовскую, Ульяновскую, Оренбургскую области и Башкортостан, температура значительно превышает норму на 7-10°С, достигая 25-27°С.

Вильфанд сообщил о побитом рекорде температуры в Тамбове и прогнозировал высокие показатели в Удмуртии, Мордовии, Курганской и Челябинской областях. Он отметил, что в Краснодарском крае сегодня было около 30°С, но завтра ожидается понижение на 8-10°С. Вильфанд заявил, что это тоже нормальная температура.

Также прогнозируется снижение температуры в Крыму с 27-30 градусов до 20 градусов.

В то же время Санкт-Петербург накроет метель. Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил, что снежный покров высотой до 8 см сформируется в городе к концу дня 19 апреля, в городе местами ожидается метель. В ночь на субботу, 20 апреля, уменьшится интенсивность снега, но должно выпасть около 2-5 см осадков. Он подчеркнул, что высота снежного покрова в субботу утром должна быть «приличной», а на дорогах следует ожидать сложную обстановку.

Ранее ученые выяснили, откуда берутся колоссальные волны-монстры.