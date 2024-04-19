Спецслужбы Киева охотятся на жителей Харьковской области за связь с РФ

Украинские спецслужбы начали охоту на желающих связаться с Россией жителей Харьковской области. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев, сообщает РИА Новости.

«Люди хотели бы связаться, но для них сложным является этот процесс, потому что открыта охота со стороны спецслужб Украины на счет именно связи с нами, связи с российской стороной», — пояснил Ганчев.

По его словам, чаще всего люди выходят на связь, чтобы узнать, когда будет освобождена территория. Также жители области просят о помощи в эвакуации, отметил глава ВГА.

Накануне в управлении Службы безопасности Украины по Тернопольской области сообщили, что суд вынес трем депутатам Госдумы России заочные приговоры. Речь идет о депутатах Георгии Карлове, Викторе Казакове и Анатолии Карпове.

До этого сообщалось, что украинские спецслужбы начали активную вербовку и попытки вовлечь в терроризм граждан РФ — в первую очередь молодежь и пожилых людей.

Ранее в Харьковской области взорвался трубопровод.