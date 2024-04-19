Уровень воды в Тоболе у Кургана вырос до 10,06 метра

Уровень воды в реке Тобол у Кургана к 2:00 мск 19 апреля вырос и достиг 10,06 м. Об этом правительство области сообщило в Telegram-канале.

«Уровень воды в Кургане продолжает расти. По данным гидропоста на 4:00 (2:00 мск) на 19 апреля, он составляет 1006 сантиметров», – говорится в посте правительства.

Там отметили, что в районе населенного пункта Санаторная Кетовского округа вода держится на отметке выше 11 метров, в районе Кетово и Крюково ее уровень превысил 10 метров. Также сообщается о подъеме воды за сутки на 40 см возле населенного пункта Иковское. У села Белозерского уровень воды составляет около 5,4 метра, отметили власти.

«Необходимо незамедлительно эвакуироваться жителям Малого Чаусово, Восточного, Вороновки», — призвали в правительстве Курганской области.

Накануне в Кургане приостановили работу двух котельных в микрорайонах Затобольный и Тополя из-за паводка.

В Кургане увеличили высоту дамбы до 11 метров.