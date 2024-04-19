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На подлете к Белгороду сбили 25 воздушных целей

Губернатор Гладков: cилы ПВО сбили 25 воздушных целей на подлете к Белгороду

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Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 25 воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, цели были сбиты на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как заявил чиновник, в результате воздушной атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в трех частных жилых домах в Белгороде посечены фасады и выбиты окна. Также имеются повреждения на территории четырех складских помещений. Там выбиты окна, повреждены фасады и кровли. Кроме того, в одном из складов произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. Помимо этого, в одном из корпусов промышленного предприятия выбиты окна и поврежден забор. В настоящий момент зафиксированы повреждения 11 легковых автомобилей, пробита крыша одного гаража.

Губернатор также сообщил, что на территории частного домовладения, расположенного в селе Таврово Белгородского района, осколками посечены крыша надворной постройки и забор. Кроме того, там повреждена одна машина.

Гладков добавил, что оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях атаки уточняется, заключил он.

Накануне поздно вечером в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность.

18 апреля в Донецкой народной республике (ДНР) семь человек получили ранения в результате обстрела центра города Горловка со стороны Вооруженных сил Украины.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.

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