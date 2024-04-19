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Российским чиновникам ужесточили правила выезда за рубеж

Reuters: Россия ужесточила правила поездок за рубеж для чиновников

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Российские власти приняли решение ужесточить правила выезда за рубеж для государственных служащих. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters.

Как отмечают собеседники агентства, новые меры вводятся из-за опасений спецслужб относительно возможных утечек гостайны и различаются для сотрудников разных ведомств в зависимости от уровня доступа к гостайне.

Также источник отметил, что одним из ограничений является запрет для сотрудников некоторых госорганов на выезд за рубеж без специального разрешения.

Сообщалось, что в Кургане мужчину подозревают в разглашении гостайны. По версии следователей, россиянин уволился со службы и выехал за рубеж, хотя у него оставался доступ к сведениям. Ему было запрещено выезжать за пределы России в течение пяти лет, но он все равно покинул страну.

До этого в Кемеровской области суд приговорил к одному году условно бывшего сотрудника правоохранительных органов, который разгласил государственную тайну.

Ранее в Кремле рассказали, почему Россия 1,5 года не публикует данные о потерях на Украине.

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